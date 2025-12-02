https://ria.ru/20251202/solodchuk-2059072391.html
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук - РИА Новости, 02.12.2025
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен украинских солдат, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки войск "Центр"... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:33:00+03:00
2025-12-02T00:33:00+03:00
2025-12-02T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
https://ria.ru/20251026/putin-2050662349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук
Солодчук: командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен своих солдат