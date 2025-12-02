Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/solodchuk-2059072391.html
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук - РИА Новости, 02.12.2025
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен украинских солдат, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки войск "Центр"... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:33:00+03:00
2025-12-02T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
https://ria.ru/20251026/putin-2050662349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен, заявил Солодчук

Солодчук: командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен своих солдат

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Командование ВСУ всячески препятствует сдаче в плен украинских солдат, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук.
"Группировкой войск в соответствии с вашими указаниями проводятся мероприятия по созданию условий для прекращения сопротивления и сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Вместе с тем, командование противника всячески этому препятствует. По словам украинских солдат, сложивших оружие, им под угрозой расстрела, расправы над родными и близкими запрещается сдаваться в плен", - сказал Солодчук.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ
26 октября, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала