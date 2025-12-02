Яковенко назвал западную солидарность оковами для США

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые нужно разорвать в национальных интересах, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Если европейские элиты видят в продолжении войны выигрыш времени для себя и основание своей ускользающей легитимности, то для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые надо разорвать в национальных интересах Америки", - сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что для американцев речь идет о восстановлении национального величия ввиду того, что имперский вариант, гегемония, свой ресурс исчерпал. Это, добавил эксперт, можно также определить как независимость Америки.
Последние замыслы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Яковенко объяснил геометрией: на бумаге четырехугольная конструкция с углами A, B, C и D, где А - Украина, В - США, С - Европа, а D - Россия. И при предыдущей американской администрации, отметил эксперт, Штаты выходили на Россию через Киев и Брюссель, что лишало их свободы маневра, так как в российско-американской нормализации имели голос Киев и Брюссель.
"Таким образом, план Трампа проводит диагональ В - D, выводя на двустороннюю нормализацию с Россией в обход явно запросных требований Киева и Европы и одновременно обеспечивая на этой основе выход США из украинского конфликта", - заключил Яковенко.
