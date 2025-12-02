МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые нужно разорвать в национальных интересах, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

"Таким образом, план Трампа проводит диагональ В - D, выводя на двустороннюю нормализацию с Россией в обход явно запросных требований Киева и Европы и одновременно обеспечивая на этой основе выход США из украинского конфликта", - заключил Яковенко.