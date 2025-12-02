Рейтинг@Mail.ru
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США - РИА Новости, 02.12.2025
12:25 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/solidarnost-2059164857.html
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США - РИА Новости, 02.12.2025
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США
Для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые нужно разорвать в национальных интересах, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:25:00+03:00
2025-12-02T12:25:00+03:00
в мире
россия
киев
вашингтон (штат)
александр яковенко
дональд трамп
россия
киев
вашингтон (штат)
в мире, россия, киев, вашингтон (штат), александр яковенко, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, Вашингтон (штат), Александр Яковенко, Дональд Трамп
Яковенко назвал западную солидарность оковами для США

Яковенко: для США солидарность Запада стала оковами

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые нужно разорвать в национальных интересах, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Если европейские элиты видят в продолжении войны выигрыш времени для себя и основание своей ускользающей легитимности, то для Вашингтона западная солидарность превратилась в оковы, которые надо разорвать в национальных интересах Америки", - сказал Яковенко.
Он подчеркнул, что для американцев речь идет о восстановлении национального величия ввиду того, что имперский вариант, гегемония, свой ресурс исчерпал. Это, добавил эксперт, можно также определить как независимость Америки.
Последние замыслы американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Яковенко объяснил геометрией: на бумаге четырехугольная конструкция с углами A, B, C и D, где А - Украина, В - США, С - Европа, а D - Россия. И при предыдущей американской администрации, отметил эксперт, Штаты выходили на Россию через Киев и Брюссель, что лишало их свободы маневра, так как в российско-американской нормализации имели голос Киев и Брюссель.
"Таким образом, план Трампа проводит диагональ В - D, выводя на двустороннюю нормализацию с Россией в обход явно запросных требований Киева и Европы и одновременно обеспечивая на этой основе выход США из украинского конфликта", - заключил Яковенко.
В миреРоссияКиевВашингтон (штат)Александр ЯковенкоДональд Трамп
 
 
