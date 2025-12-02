Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу евродипломатии задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
15:28 02.12.2025 (обновлено: 17:01 02.12.2025)
Экс-главу евродипломатии задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ
Экс-главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов, пишет газета Soir. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
европа
федерика могерини
евросоюз
брюгге
брюссель
в мире, европа, федерика могерини, евросоюз, брюгге, брюссель
В мире, Европа, Федерика Могерини, Евросоюз, Брюгге, Брюссель
Экс-главу евродипломатии задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедерика Могерини
Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов, пишет газета Soir.
"Одна из <...> (задержанных. — Прим. ред.) — директор колледжа Европы Федерика Могерини. <...> В настоящее время она находится под стражей", — говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Захарова прокомментировала сообщения о задержании Могерини
Вчера, 15:45
В свою очередь, газета Echo сообщила о задержании ее заместителя, а также бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Во вторник утром в штаб-квартире службы внешнеполитических связей Евросоюза в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге прошли обыски. Прокуратура заявила о задержании трех человек. Расследование касается проекта академии, в рамках которого молодые дипломаты из стран — членов ЕС проходят девятимесячную программу обучения.

По данным портала Euractiv, внимание следователей привлекла покупка институтом здания стоимостью 3,2 миллиона евро в 2022 году. Незадолго до этого дипслужба ЕС объявила тендер, по итогам которого образовательное учреждение получило финансирование в размере 654 тысяч евро.

В надзорном ведомстве подозревают, что колледж и его представители получили доступ к конфиденциальной информации, что не позволило обеспечить честную конкуренцию.
Перед проведением обысков прокуратура потребовала снять иммунитет с нескольких подозреваемых, и этот запрос был удовлетворен.
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
Вчера, 15:15
 
В миреЕвропаФедерика МогериниЕвросоюзБрюггеБрюссель
 
 
