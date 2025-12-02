Экс-главу евродипломатии задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов, пишет газета Экс-главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов, пишет газета Soir

"Одна из <...> (задержанных. — Прим. ред.) — директор колледжа Европы Федерика Могерини . <...> В настоящее время она находится под стражей", — говорится в публикации.

В свою очередь, газета Echo сообщила о задержании ее заместителя, а также бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

Во вторник утром в штаб-квартире службы внешнеполитических связей Евросоюза в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге прошли обыски. Прокуратура заявила о задержании трех человек. Расследование касается проекта академии, в рамках которого молодые дипломаты из стран — членов ЕС проходят девятимесячную программу обучения.

По данным портала Euractiv, внимание следователей привлекла покупка институтом здания стоимостью 3,2 миллиона евро в 2022 году. Незадолго до этого дипслужба ЕС объявила тендер, по итогам которого образовательное учреждение получило финансирование в размере 654 тысяч евро.

В надзорном ведомстве подозревают, что колледж и его представители получили доступ к конфиденциальной информации, что не позволило обеспечить честную конкуренцию.