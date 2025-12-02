Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/smi-2059336105.html
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times - РИА Новости, 02.12.2025
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер фактически оттеснили госсекретаря США Марко Рубио, который считается более... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:16:00+03:00
2025-12-02T19:16:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_95b33bab5fb208cf3b2f63f93c868b7a.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059328639.html
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059077886.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd6b94f4e863eac85bc184f9cc17258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, марко рубио, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times

Times: Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров по Украине

© AP Photo / Terry RennaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер фактически оттеснили госсекретаря США Марко Рубио, который считается более благосклонно расположенным к Киеву, от переговоров по урегулированию на Украине, утверждает британская газета Times.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет в Кремле Уиткоффа и Кушнера после 17.00 мск.
Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Россия зовёт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин назвал условие возвращения европейцев к переговорам по урегулированию
Вчера, 18:49
"Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией после почти четырех лет войны и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио", - пишет издание.
Times утверждает, что Рубио считается "более благосклонно настроенным к Украине", а также, что он помог переработать план по урегулированию из 28 пунктов, первоначально согласованный Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
В воскресенье Уиткофф, Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио провели во Флориде переговоры с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. По утверждению портала Axios, обсуждения были сосредоточены на том, где по предлагаемому США мирному соглашению будет де-факто проходить граница с Россией. По словам источников издания, переговоры были сложными и напряженными, но продуктивными. Как писал Axios, американская сторона надеялась достигнуть прогресса по территориальному вопросу, который затем Уиткофф мог бы представить Путину. Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что на переговорах во Флориде обсуждался сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО, но окончательного решения по этому вопросу, по данным CNN, принято не было.
В Москве ранее неоднократно говорили, что дипломатическое решение украинского конфликта является для России предпочтительным. Российская сторона, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет". Однако, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия не намерена заниматься мегафонной дипломатией и будет обсуждать американское предложение непосредственно на переговорах с американской делегацией, а не в СМИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Депутат Рады утверждает, что от Зеленского потребовали уйти в отставку
Вчера, 01:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерМарко РубиоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала