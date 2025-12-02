Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер фактически оттеснили госсекретаря США Марко Рубио, который считается более благосклонно расположенным к Киеву, от переговоров по урегулированию на Украине, утверждает британская газета Times.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет в Кремле Уиткоффа и Кушнера после 17.00 мск.
"Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией после почти четырех лет войны и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио", - пишет издание.
Times утверждает, что Рубио считается "более благосклонно настроенным к Украине", а также, что он помог переработать план по урегулированию из 28 пунктов, первоначально согласованный Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.
В воскресенье Уиткофф, Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио провели во Флориде переговоры с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. По утверждению портала Axios, обсуждения были сосредоточены на том, где по предлагаемому США мирному соглашению будет де-факто проходить граница с Россией. По словам источников издания, переговоры были сложными и напряженными, но продуктивными. Как писал Axios, американская сторона надеялась достигнуть прогресса по территориальному вопросу, который затем Уиткофф мог бы представить Путину. Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что на переговорах во Флориде обсуждался сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО, но окончательного решения по этому вопросу, по данным CNN, принято не было.
В Москве ранее неоднократно говорили, что дипломатическое решение украинского конфликта является для России предпочтительным. Российская сторона, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет". Однако, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия не намерена заниматься мегафонной дипломатией и будет обсуждать американское предложение непосредственно на переговорах с американской делегацией, а не в СМИ.