Аналитики Honor выделили пять портретов пользователей смартфонов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Больше половины пользователей смартфонов в России являются "бережливыми прагматиками": они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и стараются беречь, подсчитали для РИА Новости аналитики Honor.

Эксперты выделили пять портретов пользователей в зависимости от отношения к своим смартфонам.

"Оказалось, что всех владельцев смартфонов можно разделить на пять типов. Больше половины россиян (56,2%) - это "бережливые прагматики". Они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и стараются беречь. Интересно, что с возрастом такое поведение встречается чаще: среди респондентов 45-55 лет так относятся к своим гаджетам 65,4%", - говорится в исследовании.

"Тревожных защитников" оказалось 15,8%. Они носят смартфон как хрустальную вазу. При этом среди женщин их больше, чем среди мужчин - 17,2% против 14,4%. Такую же долю (15,8%) заняли "уверенные экспериментаторы" - те, кто без проблем достанет смартфон под ливнем или в походе. А больше всего их среди мужчин и молодежи 18-25 лет.

По подсчетам аналитиков, самые редкие типы - "безразличные экстремалы" с долей 6,1%, считающие, что смартфон должен пережить любые приключения, и "визуальные перфекционисты" - 6%, для которых царапина на корпусе является личной драмой.