На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ

В иске он утверждает, что спустя несколько лет против него была развернута кампания травли после того, как он отказался помочь бывшему другу с урегулированием публичного кризиса после того, как Смит ударил ведущего Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году. Мужчина утверждает, что в результате травли у него пошатнулось здоровье и испортилась репутация, в результате чего он понес финансовые потери. Он просит возмещения ущерба в размере 3 миллионов долларов.