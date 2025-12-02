https://ria.ru/20251202/skandal-2059366362.html
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ
Page Six: Джада Пинкетт-Смит предположительно угрожала расправой другу мужа
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Бывший близкий друг голливудского актера Уилла Смита Билал Салам подал в суд иск на 3 миллиона долларов на его супругу Джаду Пинкетт-Смит за то, что она предположительно угрожала ему расправой за разглашение подробностей ее личной жизни, сообщает издание
Page Six со ссылкой на полученную копию иска.
"В вестибюле Джада Пинкетт Смит
подошла к истцу в сопровождении примерно семи человек из своего окружения, стала вести себя агрессивно и угрожала истцу, заявив, что если он продолжит "рассказывать её личные дела", то "пропадёт без вести или получит пулю", и потребовала, чтобы он подписал соглашение о неразглашении", - цитирует издание отрывок из иска.
Отмечается, что после этого сопровождающие актрисы преследовали мужчину до его машины и сыпали угрозами и оскорблениями.
В иске он утверждает, что спустя несколько лет против него была развернута кампания травли после того, как он отказался помочь бывшему другу с урегулированием публичного кризиса после того, как Смит ударил ведущего Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году. Мужчина утверждает, что в результате травли у него пошатнулось здоровье и испортилась репутация, в результате чего он понес финансовые потери. Он просит возмещения ущерба в размере 3 миллионов долларов.
В марте 2022 года во время церемонии "Оскар" комик Крис Рок получил удар по лицу от актера Уилла Смита за шутку о его супруге. Позже, получая награду, Смит извинился перед гостями за свой поступок. Спустя год Рок впервые прокомментировал этот инцидент и заявил, что ему "больно до сих пор".