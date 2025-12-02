Рейтинг@Mail.ru
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:46 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/skandal-2059366362.html
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ
Бывший близкий друг голливудского актера Уилла Смита Билал Салам подал в суд иск на 3 миллиона долларов на его супругу Джаду Пинкетт-Смит за то, что она... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:46:00+03:00
2025-12-02T21:46:00+03:00
шоубиз
в мире
уилл смит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780399008_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_7d98815fe7afe854b87b4a84d87b24ca.jpg
https://ria.ru/20251126/diddy-2057574491.html
https://ria.ru/20251126/film-2057566670.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780399008_0:0:2333:1749_1920x0_80_0_0_b91c0d57977071b3e5989cb280f9070a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уилл смит
Шоубиз, В мире, Уилл Смит
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ

Page Six: Джада Пинкетт-Смит предположительно угрожала расправой другу мужа

© AP Photo / John LocherУилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / John Locher
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший близкий друг голливудского актера Уилла Смита Билал Салам подал в суд иск на 3 миллиона долларов на его супругу Джаду Пинкетт-Смит за то, что она предположительно угрожала ему расправой за разглашение подробностей ее личной жизни, сообщает издание Page Six со ссылкой на полученную копию иска.
"В вестибюле Джада Пинкетт Смит подошла к истцу в сопровождении примерно семи человек из своего окружения, стала вести себя агрессивно и угрожала истцу, заявив, что если он продолжит "рассказывать её личные дела", то "пропадёт без вести или получит пулю", и потребовала, чтобы он подписал соглашение о неразглашении", - цитирует издание отрывок из иска.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
26 ноября, 04:46
Отмечается, что после этого сопровождающие актрисы преследовали мужчину до его машины и сыпали угрозами и оскорблениями.
В иске он утверждает, что спустя несколько лет против него была развернута кампания травли после того, как он отказался помочь бывшему другу с урегулированием публичного кризиса после того, как Смит ударил ведущего Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году. Мужчина утверждает, что в результате травли у него пошатнулось здоровье и испортилась репутация, в результате чего он понес финансовые потери. Он просит возмещения ущерба в размере 3 миллионов долларов.
В марте 2022 года во время церемонии "Оскар" комик Крис Рок получил удар по лицу от актера Уилла Смита за шутку о его супруге. Позже, получая награду, Смит извинился перед гостями за свой поступок. Спустя год Рок впервые прокомментировал этот инцидент и заявил, что ему "больно до сих пор".
Джеки Чан в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном
26 ноября, 02:30
 
ШоубизВ миреУилл Смит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала