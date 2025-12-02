Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае возбудили дело против гендиректора ЦНПО "Каскад" - РИА Новости, 02.12.2025
21:37 02.12.2025
В Хабаровском крае возбудили дело против гендиректора ЦНПО "Каскад"
В Хабаровском крае возбудили дело против гендиректора ЦНПО "Каскад"
происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова, нарушившего условия договора при выполнении гособоронзаказа в Хабаровском крае, причинив ущерб Минобороны России в размере 15 миллионов рублей, сообщает ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова. Посохов подозревается в нарушении условий контракта, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (часть 2 статьи 201.2 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствием установлено, что АО "ЦНПО "Каскад" в июле 2022 году заключил договор о выполнении работ в Хабаровском крае, ответственным был назначен Посохов. В августе того же года он не организовал работы и использовал полученные авансом 15 миллионов рублей не по назначению. По данным правоохранителей, в результате Минобороны России понесли многомиллионные убытки.
Отмечается, что военные следователи СК России проводят действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию преступления.
"Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - добавили в СК.
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве
28 мая, 11:21
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
