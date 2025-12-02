В Хабаровском крае возбудили дело против гендиректора ЦНПО "Каскад"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова, нарушившего условия договора при выполнении гособоронзаказа в Хабаровском крае, причинив ущерб Минобороны России в размере 15 миллионов рублей, сообщает ГВСУ СК России.