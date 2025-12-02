Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:42 02.12.2025
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций
Президент России Владимир Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 02.12.2025
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития РФ.
"Также в случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где лучше зарубежным партнерам реализовать тот или иной проект, какие использовать федеральные меры поддержки. Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели и компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Ни у кого не получится установить командную экономику, заявил Путин
