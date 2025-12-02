https://ria.ru/20251202/sistema-2059298822.html
Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций
Президент России Владимир Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:42:00+03:00
2025-12-02T17:42:00+03:00
2025-12-02T17:51:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
