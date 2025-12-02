https://ria.ru/20251202/simonjan-2059308302.html
Симоньян предложила отключить Запад от интернета
Симоньян предложила отключить Запад от интернета - РИА Новости, 02.12.2025
Симоньян предложила отключить Запад от интернета
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию американского издания Hill о влиянии... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:03:00+03:00
2025-12-02T18:03:00+03:00
2025-12-02T18:03:00+03:00
в мире
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg
https://ria.ru/20251201/simonyan-2058807738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_215:0:2824:1957_1920x0_80_0_0_56c1154fadfc5976b4a80a4d2577c99d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, маргарита симоньян
В мире, Маргарита Симоньян
Симоньян предложила отключить Запад от интернета
Симоньян предложила отключить Запад от интернета для защиты от российских СМИ
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию американского издания Hill о влиянии российских СМИ на западных политиков, посоветовала отключить коллективный Запад от интернета.
Ранее Hill выпустил материал о том, что российские СМИ, в том числе RT, влияют на решения западных политиков. В статье отмечалось, что "за последние 85 лет российская пропаганда стала намного более опасной".
"Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее", - сказала Симоньян
.