МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию американского издания Hill о влиянии российских СМИ на западных политиков, посоветовала отключить коллективный Запад от интернета.

Ранее Hill выпустил материал о том, что российские СМИ, в том числе RT, влияют на решения западных политиков. В статье отмечалось, что "за последние 85 лет российская пропаганда стала намного более опасной".