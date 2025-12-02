Рейтинг@Mail.ru
Симоньян предложила отключить Запад от интернета - РИА Новости, 02.12.2025
18:03 02.12.2025
Симоньян предложила отключить Запад от интернета
Симоньян предложила отключить Запад от интернета
в мире, маргарита симоньян
Симоньян предложила отключить Запад от интернета для защиты от российских СМИ

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию американского издания Hill о влиянии российских СМИ на западных политиков, посоветовала отключить коллективный Запад от интернета.
Ранее Hill выпустил материал о том, что российские СМИ, в том числе RT, влияют на решения западных политиков. В статье отмечалось, что "за последние 85 лет российская пропаганда стала намного более опасной".
"Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее", - сказала Симоньян.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
1 декабря, 00:04
 
