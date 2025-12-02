Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
01:22 02.12.2025 (обновлено: 01:24 02.12.2025)
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. Европа в настоящее время готовится к войне с Россией и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана
Вчера, 13:04
"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году", - приводит слова Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке агентство MTI.
Министр призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году и "не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Россия станет определяющим игроком в системе безопасности, заявил Сийярто
Вчера, 12:01
 
