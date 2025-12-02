Вучич назвал сроки принятия решения по NIS

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне, заявил сербский президент Александр Вучич.

Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против " Нефтяной индустрии Сербии ", вступивших в силу 9 октября.

"Мы говорим, что 15 января мы проводим черту (принимаем решение – ред.) в худшем случае, если они (российская сторона – ред.) до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос", - сказал Вучич.

Он рассказал 25 ноября, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

По итогам переговоров вице-премьер РФ Александр Новак , который в них участвовал, сказал, что возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на встрече. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 26 ноября провел переговоры в Белграде с главой минэнерго Дубравкой Джедович-Ханданович. Он сообщил, что венгерская компания MOL вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Сербию в 2025 году на фоне санкций США против NIS и готова увеличить их в 2,5 раза. Он также подчеркнул, что необходимо как можно скорее построить нефтепровод от Венгрии к Сербии для ее подключения к поставкам сырья из "Дружбы".