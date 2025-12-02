Вучич назвал сроки принятия решения по NIS

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября.
"Мы говорим, что 15 января мы проводим черту (принимаем решение – ред.) в худшем случае, если они (российская сторона – ред.) до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос", - сказал Вучич.
Он рассказал 25 ноября, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Вучич сообщил в минувшую субботу, что премьер Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным 28 ноября пообещал помочь энергетической безопасности Сербии.
По итогам переговоров вице-премьер РФ Александр Новак, который в них участвовал, сказал, что возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на встрече. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 26 ноября провел переговоры в Белграде с главой минэнерго Дубравкой Джедович-Ханданович. Он сообщил, что венгерская компания MOL вдвое увеличила поставки нефтепродуктов в Сербию в 2025 году на фоне санкций США против NIS и готова увеличить их в 2,5 раза. Он также подчеркнул, что необходимо как можно скорее построить нефтепровод от Венгрии к Сербии для ее подключения к поставкам сырья из "Дружбы".
Вучич неоднократно называл также "арабских друзей" среди возможных покупателей контрольного пакета компании. По данным сербских СМИ это может быть Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) принадлежащая Абу-Даби. Структуры президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна годами развивают несколько инвестиционных проектов в Сербии.
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.