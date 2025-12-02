Рейтинг@Mail.ru
Поврежденный взрывами у Сенегала танкер находится под наблюдением властей - РИА Новости, 02.12.2025
05:49 02.12.2025
Поврежденный взрывами у Сенегала танкер находится под наблюдением властей
Поврежденный взрывами у Сенегала танкер находится под наблюдением властей
происшествия, турция, черное море, сенегал, мария захарова
Происшествия, Турция, Черное море, Сенегал, Мария Захарова
Поврежденный взрывами у Сенегала танкер находится под наблюдением властей

Поврежденный взрывами у берегов Сенегала танкер Mersin находится под наблюдением

© Кадр видео из соцсетейТанкер Mersin у берегов Сенегала
Танкер Mersin у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Танкер Mersin у берегов Сенегала. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Танкер, поврежденный взрывами у берегов Сенегала, находится под круглосуточным техническим наблюдением властей, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации порта Дакар.
Четыре взрыва прогремели в ночь на 28 ноября возле танкера Mersin у берегов Сенегала, после этого вода начала поступать в машинное отделение, сообщили ранее РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
Танкер Mersin у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером
Вчера, 19:04
"На текущий момент судно стабилизировано. После первоначального попадания воды внутрь ситуацию удалось взять под контроль. Судно находится под круглосуточным техническим наблюдением, возле него дежурят буксиры. Стабилизацию было необходимо произвести, чтобы приступить к следующему этапу ликвидации последствий инцидента, а именно герметизации пробоин", - сказал собеседник агентства.
По информации портовых властей, инцидент с танкером Mersin произошел в ночь с 27 на 28 ноября в акватории у порта Дакар. В результате инцидента судно получило пробоины в машинном отделении, которое заполнилось водой. Властям пока удается поддерживать судно на плаву и не допускать разлива топлива.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Подвергшийся атаке танкер Virat буксируют к берегам Турции
29 ноября, 20:12
 
