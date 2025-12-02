Поврежденный взрывами у Сенегала танкер находится под наблюдением властей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Танкер, поврежденный взрывами у берегов Сенегала, находится под круглосуточным техническим наблюдением властей, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации порта Дакар.

Четыре взрыва прогремели в ночь на 28 ноября возле танкера Mersin у берегов Сенегала , после этого вода начала поступать в машинное отделение, сообщили ранее РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.

"На текущий момент судно стабилизировано. После первоначального попадания воды внутрь ситуацию удалось взять под контроль. Судно находится под круглосуточным техническим наблюдением, возле него дежурят буксиры. Стабилизацию было необходимо произвести, чтобы приступить к следующему этапу ликвидации последствий инцидента, а именно герметизации пробоин", - сказал собеседник агентства.

По информации портовых властей, инцидент с танкером Mersin произошел в ночь с 27 на 28 ноября в акватории у порта Дакар . В результате инцидента судно получило пробоины в машинном отделении, которое заполнилось водой. Властям пока удается поддерживать судно на плаву и не допускать разлива топлива.

В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.

В понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова