В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил увеличить нахождение авиадебоширов в "черных списках" авиакомпаний с одного года до трех лет в случаях, если речь идет о повторных нарушениях, законопроект направляется на отзыв в правительство РФ.

"Учитывая недостаточную эффективность существующего механизма в отношении правонарушителей, которые повторно совершают деструктивные действия на борту воздушного судна, предлагается увеличить срок нахождения в "черных списках" с одного года до трех лет в отношении лиц, которые ранее были включены в реестр лиц, перевозка которых ограничена", - говорится в поправках в Воздушный кодекс РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что поскольку сохраняется возможность правонарушителям пользоваться услугами иных перевозчиков, существующий механизм предотвращения и профилактики правонарушений на борту воздушного судна "предлагается дополнить инструментом по обмену между авиаперевозчиками реестрами деструктивных пассажиров, которым может быть отказано в перевозке".