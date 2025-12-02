https://ria.ru/20251202/senator-2059204122.html
В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках"
В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках" - РИА Новости, 02.12.2025
В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках"
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил увеличить нахождение авиадебоширов в "черных списках" авиакомпаний с одного года до трех лет в... РИА Новости, 02.12.2025
италия
китай
В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках"
Кутепов предложил оставлять в "черных списках" за повторное дебоширство до 3 лет
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил увеличить нахождение авиадебоширов в "черных списках" авиакомпаний с одного года до трех лет в случаях, если речь идет о повторных нарушениях, законопроект направляется на отзыв в правительство РФ.
"Учитывая недостаточную эффективность существующего механизма в отношении правонарушителей, которые повторно совершают деструктивные действия на борту воздушного судна, предлагается увеличить срок нахождения в "черных списках" с одного года до трех лет в отношении лиц, которые ранее были включены в реестр лиц, перевозка которых ограничена", - говорится в поправках в Воздушный кодекс РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что поскольку сохраняется возможность правонарушителям пользоваться услугами иных перевозчиков, существующий механизм предотвращения и профилактики правонарушений на борту воздушного судна "предлагается дополнить инструментом по обмену между авиаперевозчиками реестрами деструктивных пассажиров, которым может быть отказано в перевозке".
Политик отметил, что международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров. Например, нападение на члена экипажа в Италии
влечет лишение свободы на срок от 3 лет, в США- до 20 лет. В Китае
предусмотрен запрет на пользование услугами всех национальных авиаперевозчиков сроком на 5 лет.