СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что сделка по урегулированию на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, слова которого передает Reuters.
"Постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", — сказал он.
Как говорится в публикации, американский лидер Дональд Трамп хочет заключить сделку, прислушиваясь к России как к "великой державе", что "очень неприятно" для европейских лидеров.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.