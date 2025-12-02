Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 02.12.2025 (обновлено: 18:00 02.12.2025)
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
В Европе обеспокоены тем, что сделка по урегулированию на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
евросоюз
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине

Ван Мидделар: в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что сделка по урегулированию на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, слова которого передает Reuters.
"Постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В шаге от катастрофы. Чем Украина может ответить Трампу
Вчера, 08:00
Как говорится в публикации, американский лидер Дональд Трамп хочет заключить сделку, прислушиваясь к России как к "великой державе", что "очень неприятно" для европейских лидеров.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Массово покидают": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на фронте
Вчера, 14:52
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
