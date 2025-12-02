Рейтинг@Mail.ru
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/schelkunchik-2059184014.html
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа - РИА Новости, 02.12.2025
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа
Билеты на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которое состоится 17 декабря в 19.00 мск, были распроданы на сайте театра за... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:16:00+03:00
2025-12-02T13:16:00+03:00
новый год
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058264675_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_bd70c028fc6bd1ecb5d7b6898756b5de.jpg
https://ria.ru/20251202/teatr-2059127435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058264675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1610563e69f4200c7c8c597235551a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, большой театр
Новый год, Большой театр
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа

Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре продали за два часа

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Сцена из балета "Щелкунчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Билеты на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которое состоится 17 декабря в 19.00 мск, были распроданы на сайте театра за первые два часа после старта продаж, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10.00 мск. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета: последний был продан за 50 тысяч рублей.
Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей.
Главные партии в первом спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков.
Также 2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик"
Вчера, 10:29
 
Новый годБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала