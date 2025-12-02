https://ria.ru/20251202/schelkunchik-2059184014.html
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа
новый год
большой театр
новый год, большой театр
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Билеты на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которое состоится 17 декабря в 19.00 мск, были распроданы на сайте театра за первые два часа после старта продаж, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10.00 мск. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета: последний был продан за 50 тысяч рублей.
Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей.
Главные партии в первом спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков.
Также 2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).