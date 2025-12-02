Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре распродали за два часа

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Билеты на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которое состоится 17 декабря в 19.00 мск, были распроданы на сайте театра за первые два часа после старта продаж, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10.00 мск. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета: последний был продан за 50 тысяч рублей.

Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик" составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей.

Главные партии в первом спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков.