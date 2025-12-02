https://ria.ru/20251202/sanktsii-2059160345.html
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
Россия считает санкции против российского нефтяного сектора незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:12:00+03:00
2025-12-02T12:12:00+03:00
2025-12-02T12:13:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
https://ria.ru/20251202/kreml-2059155279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, оон
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
Песков назвал санкции против российского нефтяного сектора незаконными