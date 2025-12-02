Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
12:12 02.12.2025 (обновлено: 12:13 02.12.2025)
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора
Россия считает санкции против российского нефтяного сектора незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:12:00+03:00
2025-12-02T12:13:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
оон
россия
экономика, россия, дмитрий песков, оон
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле прокомментировали санкции против российского нефтяного сектора

Песков назвал санкции против российского нефтяного сектора незаконными

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия считает санкции против российского нефтяного сектора незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К слову, мы расцениваем те санкции (против нефтяного сектора - ред.) незаконными с точки зрения международного права. Единственные санкции, которые могут считаться законными, когда они одобрены Советом безопасности ООН. Если это не так, то это незаконно, и поэтому эти ограничения мы не признаем. И мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что мы продолжим нашу торговлю", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле рассказали об опыте работы в условиях нелегальных санкций
Вчера, 11:59
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковООН
 
 
