https://ria.ru/20251202/samolet-2059339673.html
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе - РИА Новости, 02.12.2025
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула в Актобе, приземлился из-за тумана в Актау, сообщили РИА Новости в департаменте полиции на... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:29:00+03:00
2025-12-02T19:29:00+03:00
2025-12-02T19:29:00+03:00
в мире
актобе
актау
стамбул
мвд казахстана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg
https://ria.ru/20250810/samolet-2034378921.html
актобе
актау
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_80f28a9790cb84b4954491639707ca13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актобе , актау, стамбул, мвд казахстана
В мире, Актобе , Актау, Стамбул, МВД Казахстана
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
Самолет турецкой Pegasus с россиянами из-за тумана сел в Актау вместо Актобе