Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе - РИА Новости, 02.12.2025
19:29 02.12.2025
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула в Актобе, приземлился из-за тумана в Актау, сообщили РИА Новости в департаменте полиции на... РИА Новости, 02.12.2025
2025
АСТАНА, 2 дек - РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула в Актобе, приземлился из-за тумана в Актау, сообщили РИА Новости в департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана.
«
"В связи туманом в городе Актобе самолет приземлился в городе Актау...Обстановка стабильная", - говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, на борту вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказались покидать борт.
