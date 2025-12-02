https://ria.ru/20251202/sahalin-2059138392.html
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина - РИА Новости, 02.12.2025
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина
Команда спасателей выдвинулась из Корсакова в Невельск, чтобы эвакуировать членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:04:00+03:00
2025-12-02T11:04:00+03:00
2025-12-02T11:04:00+03:00
невельск
корсаков
сахалин
морская спасательная служба
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059136650_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_41e21ac963e2cb7883f673488822f60f.jpg
https://ria.ru/20251130/sahalin-2058691743.html
невельск
корсаков
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059136650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_425fdeb4238da07a5e413ffaa5a40780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
невельск, корсаков, сахалин, морская спасательная служба, происшествия
Невельск, Корсаков, Сахалин, Морская спасательная служба, Происшествия
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина
Спасатели начали эвакуацию экипажа сидящего на мели у Сахалина китайского судна
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек - РИА Новости. Команда спасателей выдвинулась из Корсакова в Невельск, чтобы эвакуировать членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Китайский балкер сел на мель еще 8 февраля 2025 года. Экипаж все это время оставался на борту судна, однако из-за обесточившей балкер аварии моряки остались без электричества, появилась необходимость их эвакуации.
"Китайскому экипажу не удалось покинуть судно из-за шторма. Операция по спасению иностранного экипажа будет проведена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что эвакуацию проведут сотрудники сахалинского филиала Морской спасательной службы
. В операции будут задействованы три единицы техники.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая
сел на мель в двух километрах южнее порта Невельска
8 февраля 2025 года из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся использовалось для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые задействовали в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Благодаря слаженным действиям региональных властей и всех профильных служб удалось предотвратить разлив нефтепродуктов.