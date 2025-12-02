Рейтинг@Mail.ru
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина - РИА Новости, 02.12.2025
11:04 02.12.2025
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина
2025-12-02T11:04:00+03:00
2025-12-02T11:04:00+03:00
невельск, корсаков, сахалин, морская спасательная служба, происшествия
Невельск, Корсаков, Сахалин, Морская спасательная служба, Происшествия
Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина

© Фото : Правительство Сахалинской области/TelegramЭвакуация членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина
Эвакуация членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек - РИА Новости. Команда спасателей выдвинулась из Корсакова в Невельск, чтобы эвакуировать членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Китайский балкер сел на мель еще 8 февраля 2025 года. Экипаж все это время оставался на борту судна, однако из-за обесточившей балкер аварии моряки остались без электричества, появилась необходимость их эвакуации.
"Китайскому экипажу не удалось покинуть судно из-за шторма. Операция по спасению иностранного экипажа будет проведена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что эвакуацию проведут сотрудники сахалинского филиала Морской спасательной службы. В операции будут задействованы три единицы техники.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в двух километрах южнее порта Невельска 8 февраля 2025 года из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся использовалось для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые задействовали в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Благодаря слаженным действиям региональных властей и всех профильных служб удалось предотвратить разлив нефтепродуктов.
Спасение рыбаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков
30 ноября, 08:19
 
НевельскКорсаковСахалинМорская спасательная службаПроисшествия
 
 
