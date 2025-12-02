Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, сидящего на мели у Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек - РИА Новости. Команда спасателей выдвинулась из Корсакова в Невельск, чтобы эвакуировать членов экипажа китайского судна An Yang 2, выброшенного на мель у побережья Сахалина в феврале 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Китайский балкер сел на мель еще 8 февраля 2025 года. Экипаж все это время оставался на борту судна, однако из-за обесточившей балкер аварии моряки остались без электричества, появилась необходимость их эвакуации.

"Китайскому экипажу не удалось покинуть судно из-за шторма. Операция по спасению иностранного экипажа будет проведена в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что эвакуацию проведут сотрудники сахалинского филиала Морской спасательной службы . В операции будут задействованы три единицы техники.