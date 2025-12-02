Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовные дела о мошенничестве возбуждены в отношении руководителя подразделения РЖД Ртищева Саратовской области, который принуждал сотрудников отдавать ему деньги, полученные за фиктивные рабочие выходные, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении руководителя подразделения ОАО " РЖД ". В ходе проверки, проведенной Ртищевской транспортной прокуратурой, установлено, что в период с апреля по июль 2025 года начальник Ртищевской дистанции... принуждал подчиненных сотрудников передавать ему денежные средства", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что эти деньги были оплатой его подчиненных за выходные, в которые они на самом деле не работали. Так, согласно сообщению, начальник подразделения принуждал делать для хищения денег компании "РЖД".