Рейтинг@Mail.ru
Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rzhd-2059375518.html
Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении
Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении - РИА Новости, 02.12.2025
Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении
Уголовные дела о мошенничестве возбуждены в отношении руководителя подразделения РЖД Ртищева Саратовской области, который принуждал сотрудников отдавать ему... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T23:12:00+03:00
2025-12-02T23:12:00+03:00
происшествия
россия
ртищево
саратовская область
ржд
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250621/sud-2024429334.html
россия
ртищево
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ртищево, саратовская область, ржд, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Ртищево, Саратовская область, РЖД, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Руководителя подразделения РЖД в Саратовской области заподозрили в хищении

В отношении руководителя подразделения ОАО "РЖД" возбудили дела о мошенничестве

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уголовные дела о мошенничестве возбуждены в отношении руководителя подразделения РЖД Ртищева Саратовской области, который принуждал сотрудников отдавать ему деньги, полученные за фиктивные рабочие выходные, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«

"По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении руководителя подразделения ОАО "РЖД". В ходе проверки, проведенной Ртищевской транспортной прокуратурой, установлено, что в период с апреля по июль 2025 года начальник Ртищевской дистанции... принуждал подчиненных сотрудников передавать ему денежные средства", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что эти деньги были оплатой его подчиненных за выходные, в которые они на самом деле не работали. Так, согласно сообщению, начальник подразделения принуждал делать для хищения денег компании "РЖД".
"По результатам рассмотрения постановлений прокурора, направленных в порядке пункт 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, следственным органом линейного отдела МВД России на станции Ртищево возбуждены и расследуются 3 уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере - ред.)", - рассказали в прокуратуре.
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД
21 июня, 02:17
 
ПроисшествияРоссияРтищевоСаратовская областьРЖДМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала