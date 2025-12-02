Рейтинг@Mail.ru
14:15 02.12.2025 (обновлено: 14:26 02.12.2025)
Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитую рыбу
1920
1920
true
КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Жителю Тихорецка продали рыбу, схожую с ядовитым серебристым иглобрюхом, под видом скумбрии, следствие ведет проверку, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как отмечается, 28 ноября житель Тихорецка купил в сетевом магазине свежемороженую скумбрию.
"После ее разморозки обнаружено, что рыба имеет признаки схожести с морской рыбой, фактически внешне схожей с серебристым иглобрюхом, ядовитым для человека из-за содержания тетродотоксина - нервно-паралитического яда, которая непригодна для употребления в пищу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Директору магазина объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
"По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов... Одновременно с этим прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом", - сказали в ведомстве.
Теленок на ферме - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Житель Магнитогорска нашел в говядине микрочип
1 ноября, 14:37
 
ПроисшествияТихорецкКраснодарский крайПрокуратура Краснодарского края
 
 
