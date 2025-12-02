https://ria.ru/20251202/ryba-2059204375.html
Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитую рыбу
КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Жителю Тихорецка продали рыбу, схожую с ядовитым серебристым иглобрюхом, под видом скумбрии, следствие ведет проверку, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как отмечается, 28 ноября житель Тихорецка купил в сетевом магазине свежемороженую скумбрию.
«
"После ее разморозки обнаружено, что рыба имеет признаки схожести с морской рыбой, фактически внешне схожей с серебристым иглобрюхом, ядовитым для человека из-за содержания тетродотоксина - нервно-паралитического яда, которая непригодна для употребления в пищу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
надзорного ведомства.
Директору магазина объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
"По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов... Одновременно с этим прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом", - сказали в ведомстве.