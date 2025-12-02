Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитую рыбу

КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Жителю Тихорецка продали рыбу, схожую с ядовитым серебристым иглобрюхом, под видом скумбрии, следствие ведет проверку, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"По данному факту межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов организована проверка законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов... Одновременно с этим прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом", - сказали в ведомстве.