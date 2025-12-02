Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Германии - РИА Новости, 02.12.2025
04:41 02.12.2025
Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Германии
Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Германии - РИА Новости, 02.12.2025
Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Германии
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщило... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T04:41:00+03:00
2025-12-02T04:41:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
марко рубио
стив уиткофф
мид германии
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, марко рубио, стив уиткофф, мид германии
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Марко Рубио, Стив Уиткофф, МИД Германии
Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Германии

Рубио по телефону обсудил украинское урегулирование с главой МИД ФРГ Вадефулем

© AP Photo / Terry RennaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь подтвердил цель США завершить конфликт как можно скорее и достичь долгосрочного мира", - говорится в сообщении госдепа.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
02:33
Ведомство добавило, что госсекретарь и министр иностранных дел обсудили "продолжающиеся усилия" по достижению урегулирования.
Кремль ранее подтвердил, что президент РФ Владимир Путин примет в Москве спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Встреча, предположительно, пройдет во второй половине дня вторника.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: США и Украина на переговорах не достигли прогресса по теме территорий
01:29
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Париж срывает процесс урегулирования на Украине, заявили в посольстве
01:21
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинМарко РубиоСтив УиткоффМИД Германии
 
 
