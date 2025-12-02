"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами многосоставной дополнительной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машины в новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках.
Кроме того, каждая БМП получила "накидку" – комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, и средства радиоэлектронной борьбы.
Индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приведены в релизе, рассказал, что такие БМП стали самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения.
"Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции", – сказал Оздоев.
Выпуск бронетехники на предприятиях холдинга идет в круглосуточном режиме. Специалисты не прекращают дорабатывать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе.
