"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3 - РИА Новости, 02.12.2025
10:32 02.12.2025 (обновлено: 10:56 02.12.2025)
"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3
"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3 - РИА Новости, 02.12.2025
"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами многосоставной дополнительной защиты,... РИА Новости, 02.12.2025
безопасность, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-3
Безопасность, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БМП-3
"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3

"Ростех" поставил ВС РФ новую партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты

© Ростех/TelegramХолдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3
Холдинг Высокоточные комплексы поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Ростех/Telegram
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами многосоставной дополнительной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
19 сентября, 08:42
Отмечается, что машины в новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках.
Кроме того, каждая БМП получила "накидку" – комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, и средства радиоэлектронной борьбы.
Индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приведены в релизе, рассказал, что такие БМП стали самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения.
"Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции", – сказал Оздоев.
Выпуск бронетехники на предприятиях холдинга идет в круглосуточном режиме. Специалисты не прекращают дорабатывать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции, отметили в пресс-службе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Российские высокие технологии помогут спасти авиацию Китая
2 сентября, 08:00
 
БезопасностьБекхан ОздоевРостехВысокоточные комплексыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БМП-3
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
