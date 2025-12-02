"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами многосоставной дополнительной защиты, сообщили журналистам в Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами многосоставной дополнительной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации " Ростех " поставил Минобороны РФ новую партию БМП- 3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины в новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках.

Кроме того, каждая БМП получила "накидку" – комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, и средства радиоэлектронной борьбы.

Индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев , слова которого приведены в релизе, рассказал, что такие БМП стали самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения.

"Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции", – сказал Оздоев.