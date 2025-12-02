Рейтинг@Mail.ru
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области
Липецкая область
 
12:12 02.12.2025 (обновлено: 19:25 02.12.2025)
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области - РИА Новости, 02.12.2025
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области
Креативные малые и средние предприятия (МСП) Липецкой области с начала года показывают рекордный рост в 18%, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.12.2025
Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Креативные малые и средние предприятия (МСП) Липецкой области с начала года показывают рекордный рост в 18%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в отдельных направлениях рост еще выше: мода и ювелирное дело – вдвое, дизайн – 44%, отдых и развлечения – 23%. Больше половины креативных МСП сосредоточены в сферах программного обеспечения, рекламы и PR, отдыха и развлечений.
Артамонов отметил, что важную роль в этом росте сыграли региональные инициативы, направленные на поддержку и популяризацию локальных брендов и ремесел, которые не только укрепляют креативную экосистему, но и напрямую стимулируют развитие малого бизнеса.
Инициативы реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и открывают новые возможности для предпринимателей. Представители бизнеса, занятые в сфере легкой промышленности, могут рассчитывать на комплекс мер поддержки: от экспертного сопровождения до участия в специализированных мероприятиях и федеральных программах.
"Развитие креативных индустрий – это не только экономический, но и культурный ресурс региона. Мы поддерживаем создание и продвижение местных брендов, потому что они формируют уникальный образ Липецкой области, создают новые рабочие места и привлекают инвестиции в несырьевые секторы экономики", – сказал Артамонов.
