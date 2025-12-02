Рост креативной индустрии отмечен в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Креативные малые и средние предприятия (МСП) Липецкой области с начала года показывают рекордный рост в 18%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, в отдельных направлениях рост еще выше: мода и ювелирное дело – вдвое, дизайн – 44%, отдых и развлечения – 23%. Больше половины креативных МСП сосредоточены в сферах программного обеспечения, рекламы и PR, отдыха и развлечений.

Артамонов отметил, что важную роль в этом росте сыграли региональные инициативы, направленные на поддержку и популяризацию локальных брендов и ремесел, которые не только укрепляют креативную экосистему, но и напрямую стимулируют развитие малого бизнеса.

Инициативы реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и открывают новые возможности для предпринимателей. Представители бизнеса, занятые в сфере легкой промышленности, могут рассчитывать на комплекс мер поддержки: от экспертного сопровождения до участия в специализированных мероприятиях и федеральных программах.