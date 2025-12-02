"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пока Россия и США пытаются достигнуть договоренностей по ситуации на Украине, Европа остается в стороне, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
"Пока (спецпосланник президента США Стив — Прим. ред) Уиткофф и (зять американского лидера Джаред — Прим. ред.) Кушнер пытаются заключить мир с Владимиром Путиным в Кремле, европейские лидеры остаются в стороне, поглощенные своей жаждой конфликтов и денег", — написал он.
Во вторник в Москве проходят переговоры американской делегации с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
