Рейтинг@Mail.ru
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059368794.html
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 02.12.2025
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Пока Россия и США пытаются достигнуть договоренностей по ситуации на Украине, Европа остается в стороне, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:04:00+03:00
2025-12-02T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
https://ria.ru/20251202/sdelka-2059308443.html
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059330222.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс, мирный план сша по украине, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков, В мире
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине

Санчес: пока Россия и США пытаются заключить мир, Европа ждет в стороне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пока Россия и США пытаются достигнуть договоренностей по ситуации на Украине, Европа остается в стороне, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
"Пока (спецпосланник президента США Стив — Прим. ред) Уиткофф и (зять американского лидера Джаред — Прим. ред.) Кушнер пытаются заключить мир с Владимиром Путиным в Кремле, европейские лидеры остаются в стороне, поглощенные своей жаждой конфликтов и денег", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали, как Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
Вчера, 17:58
Во вторник в Москве проходят переговоры американской делегации с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Вчера, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала