Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Архивное фото

МГУ получил премию правительства России в области науки и техники

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс "Кавказская горная обсерватория МГУ".

"Инициатива Московского университета нашла поддержку руководства страны и Республики Карачаево-Черкессия. Местом для строительства была выбрана гора Шатджатмаз, где почти половина ночей в году безоблачные", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий

Он добавил, что 2,5-метровый телескоп обсерватории – третий по размеру в России , а по своим характеристикам он находятся на уровне лучших телескопов мира.

"Сегодня Кавказская горная обсерватория – это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии", - отметил ректор МГУ.

По словам Садовничего, телескоп оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах.