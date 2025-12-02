МГУ получил премию правительства России в области науки и техники

https://ria.ru/20251202/rossiya-2059337368.html
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс "Кавказская горная обсерватория МГУ".
"Инициатива Московского университета нашла поддержку руководства страны и Республики Карачаево-Черкессия. Местом для строительства была выбрана гора Шатджатмаз, где почти половина ночей в году безоблачные", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий
.
Он добавил, что 2,5-метровый телескоп обсерватории – третий по размеру в России
, а по своим характеристикам он находятся на уровне лучших телескопов мира.
"Сегодня Кавказская горная обсерватория – это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии", - отметил ректор МГУ.
По словам Садовничего, телескоп оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах.
Прибор дает возможность получать изображения дисков звезд и протопланетных структур с угловым разрешением как у телескопа с восьмиметровым зеркалом. Он широко используется российскими учеными для наблюдений объектов разной природы – от экзопланет до черных дыр.