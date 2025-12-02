Рейтинг@Mail.ru
МГУ получил премию правительства России в области науки и техники - РИА Новости, 02.12.2025
19:22 02.12.2025
МГУ получил премию правительства России в области науки и техники
Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс... РИА Новости, 02.12.2025
россия, виктор садовничий, общество
Россия, Виктор Садовничий, Общество
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский государственный университет получил премию правительства России в области науки и техники за новый астрономический учебно-научный комплекс "Кавказская горная обсерватория МГУ".
"Инициатива Московского университета нашла поддержку руководства страны и Республики Карачаево-Черкессия. Местом для строительства была выбрана гора Шатджатмаз, где почти половина ночей в году безоблачные", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он добавил, что 2,5-метровый телескоп обсерватории – третий по размеру в России, а по своим характеристикам он находятся на уровне лучших телескопов мира.
"Сегодня Кавказская горная обсерватория – это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии", - отметил ректор МГУ.
По словам Садовничего, телескоп оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах.
Прибор дает возможность получать изображения дисков звезд и протопланетных структур с угловым разрешением как у телескопа с восьмиметровым зеркалом. Он широко используется российскими учеными для наблюдений объектов разной природы – от экзопланет до черных дыр.
14 августа, 17:21
Школа экспорта РЭЦ и РУДН открыли набор в магистратуру по управлению ВЭД
14 августа, 17:21
 
РоссияВиктор СадовничийОбщество
 
 
