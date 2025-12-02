https://ria.ru/20251202/rossiya-2059309815.html
Путин вышел к прессе после выступления на форуме в Москве
Путин вышел к прессе после выступления на форуме в Москве - РИА Новости, 02.12.2025
Путин вышел к прессе после выступления на форуме в Москве
Президент России Владимир Путин вышел к прессе после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:00:00+03:00
2025-12-02T18:00:00+03:00
2025-12-02T19:03:00+03:00
москва
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
центр международной торговли
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_ab6c0bf8f43c0c8acc4b69e1d077cc1d.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059325028.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e93aec66e88021891f57919fed7fc500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, центр международной торговли, общество
Москва, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Центр международной торговли, Общество
Путин вышел к прессе после выступления на форуме в Москве
Путин вышел к прессе после выступления на форуме "Россия Зовет!"