Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059277582.html
В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной
В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной - РИА Новости, 02.12.2025
В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной
Прощание и кремация Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в Ярославле в возрасте 114 лет, прошли во вторник, сообщила РИА Новости ее внучка Ольга Кожина. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:59:00+03:00
2025-12-02T16:59:00+03:00
ярославль
ярославская область
россия
михаил евраев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:113:799:562_1920x0_80_0_0_1418cb385fa2775d74e268b13d8cb298.jpg
https://ria.ru/20251125/vladivostok-2057342107.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:38:799:637_1920x0_80_0_0_72ca2230809c7c28e96220e4289ac0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, россия, михаил евраев, общество
Ярославль, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Общество
В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной

В Ярославле простились с умершей в возрасте 114 лет Клавдией Гадючкиной

© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтактеКлавдия Гадючкина
Клавдия Гадючкина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтакте
Клавдия Гадючкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прощание и кремация Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в Ярославле в возрасте 114 лет, прошли во вторник, сообщила РИА Новости ее внучка Ольга Кожина.
"С бабушкой попрощались сегодня. Ее кремировали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что прах захоронят на могиле мужа Клавдии Михайловны.
Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о кончине Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. Он отметил, что ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны. По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней, отметил губернатор. По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.
Сергей Масленников - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым
25 ноября, 10:40
 
ЯрославльЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала