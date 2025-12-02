В Ярославле простились с Клавдией Гадючкиной

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прощание и кремация Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в Ярославле в возрасте 114 лет, прошли во вторник, сообщила РИА Новости ее внучка Ольга Кожина.

"С бабушкой попрощались сегодня. Ее кремировали", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прах захоронят на могиле мужа Клавдии Михайловны.