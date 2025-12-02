https://ria.ru/20251202/rossiya-2059210635.html
Источник сообщил, когда ЕС обсудит предложение по активам России
Постпреды стран ЕС проведут первое подробное обсуждение предложения ЕК по активам РФ в пятницу, если оно поступит в среду - источник РИА Новости РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:27:00+03:00
2025-12-02T14:27:00+03:00
2025-12-02T14:27:00+03:00
Постпреды стран ЕС проведут подробное обсуждение идеи ЕК по активам РФ в пятницу