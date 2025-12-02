Рейтинг@Mail.ru
14:19 02.12.2025 (обновлено: 14:29 02.12.2025)
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково
украина, россия, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, в мире
Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, В мире
Дмитриев и Уиткофф выехали из Внуково

Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково

Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025
Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выехали из московского аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев встречал Уиткоффа в аэропорту, также он проведет с ним встречу во вторник, сообщали РИА Новости источники.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Визит американского спецпосланника станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
В Кремле прокомментировали план Трампа по урегулированию на Украине
