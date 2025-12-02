https://ria.ru/20251202/rossiya-2059201127.html
Кортеж, предположительно, Уиткоффа выехал из Внуково
Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выехал из аэропорта "Внуково" в сторону Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:13:00+03:00
