Кортеж, предположительно, Уиткоффа выехал из Внуково - РИА Новости, 02.12.2025
14:13 02.12.2025 (обновлено: 14:23 02.12.2025)
Кортеж, предположительно, Уиткоффа выехал из Внуково
Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выехал из аэропорта "Внуково" в сторону Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
москва
россия
украина
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире
москва, россия, украина, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине, в мире
Москва, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, В мире
Кортеж сопровождает спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кортеж сопровождает спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выехал из аэропорта "Внуково" в сторону Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет, на котором, предположительно, прибыл Уиткофф, приземлился во "Внуково-2" примерно в 13.45 мск.
Кортеж выехал из аэропорта в 14.05 и направился в сторону Москвы.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Москва Россия Украина Стив Уиткофф Владимир Путин Мирный план США по Украине В мире
 
 
