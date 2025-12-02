Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может обойтись без замороженных активов, однако в случае конфискации их могут использовать для финансирования украинского конфликта, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.
"Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", — заявил он.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.