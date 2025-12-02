Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059078983.html
Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России
Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России - РИА Новости, 02.12.2025
Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России
Россия может обойтись без замороженных активов, однако в случае конфискации их могут использовать для финансирования украинского конфликта, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:40:00+03:00
2025-12-02T01:40:00+03:00
в мире
бельгия
москва
россия
андрей костин (банкир)
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_51856d6df90734b5377342d6e584b71b.jpg
https://ria.ru/20251201/es-2059033752.html
https://ria.ru/20251201/ek-2058950525.html
https://ria.ru/20251201/kallas-2058868118.html
бельгия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039965660_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_62132dd4b23f27295a5e99e4eeecc2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, москва, россия, андрей костин (банкир), евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Москва, Россия, Андрей Костин (банкир), Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Глава ВТБ оценил последствия конфискации активов России

Костин: российские активы в случае конфискации пойдут на финансирование войны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия может обойтись без замороженных активов, однако в случае конфискации их могут использовать для финансирования украинского конфликта, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.
"Что касается изъятия наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", — заявил он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Страны ЕС не хотят делить риски по российским активам, заявил МИД Бельгии
Вчера, 20:08

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам
Вчера, 15:30
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
Вчера, 10:47
 
В миреБельгияМоскваРоссияАндрей Костин (банкир)ЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала