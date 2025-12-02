Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059066931.html
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой - РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой
Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:00:00+03:00
2025-12-02T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91019/12/910191259_0:149:3025:1851_1920x0_80_0_0_b08e0ad7eb28c93c66e09d801a4b350d.jpg
https://ria.ru/20251201/putin-2059066789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91019/12/910191259_179:0:2846:2000_1920x0_80_0_0_2bc06deb2c031944a8869e614abbc62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой

Герасимов: уличные бои в Дробышево и Яровой продолжаются

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Продолжаются уличные бои в Дробышево и в Яровой, это на краснолиманском направлении", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путин заявил о наращивании давления по всей линии фронта в зоне СВО
Вчера, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала