Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой - РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой
Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов рассказал о боях в Дробышево и Яровой
Герасимов: уличные бои в Дробышево и Яровой продолжаются