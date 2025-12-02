Россияне не заметят изменения НДС, считает Силуанов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россияне не заметят изменения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен, уверен глава Минфина России Антон Силуанов.

"Налог на добавленную стоимость - наиболее безболезненный налог. Да, действительно, он включается в цены, но в условиях жесткой ДКП, уверен, что мы не заметим это изменение налога", - сказал Силуанов , выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

НДС в России с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

По словам министра финансов, власти РФ рассматривали два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований.

"Увеличение заимствований - это давление на инфляцию, соответственно, это высокие ставки для экономики. И соответственно рост экономики в долгосрочной перспективе будет менее высокими темпами", - сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, был выбран вариант с пересмотром НДС.

При этом, по его словам, сейчас Минфин не видит влияния этого решения на цены.

"Если посмотреть по 2018-2019 годам, когда мы такие изменения вводили, то часть НДС перешла в цену уже в декабре. Сейчас мы видим, что пока этого не происходит", – заявил он.