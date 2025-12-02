https://ria.ru/20251202/rossijane-2059287687.html
Россияне не заметят изменения НДС, считает Силуанов
2025-12-02T19:38:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россияне не заметят изменения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен, уверен глава Минфина России Антон Силуанов.
"Налог на добавленную стоимость - наиболее безболезненный налог. Да, действительно, он включается в цены, но в условиях жесткой ДКП, уверен, что мы не заметим это изменение налога", - сказал Силуанов
, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
НДС в России
с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
По словам министра финансов, власти РФ рассматривали два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований.
"Увеличение заимствований - это давление на инфляцию, соответственно, это высокие ставки для экономики. И соответственно рост экономики в долгосрочной перспективе будет менее высокими темпами", - сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, был выбран вариант с пересмотром НДС.
При этом, по его словам, сейчас Минфин
не видит влияния этого решения на цены.
"Если посмотреть по 2018-2019 годам, когда мы такие изменения вводили, то часть НДС перешла в цену уже в декабре. Сейчас мы видим, что пока этого не происходит", – заявил он.
В 2019 году базовая ставка НДС была изменена с 18% до 20%.