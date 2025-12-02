В Таиланде задержали двоих россиян

БАНГКОК, 2 дек – РИА Новости. Двое россиян задержаны на таиландском острове Пханган, относящемуся к южной провинции Сураттхани, по подозрению в нелегальной деятельности в гостиничной сфере, сообщает во вторник газета " Двое россиян задержаны на таиландском острове Пханган, относящемуся к южной провинции Сураттхани, по подозрению в нелегальной деятельности в гостиничной сфере, сообщает во вторник газета " Кхао Сот " со ссылкой на местную полицию.

"На острове Пханган задержаны россияне Олег 51 года и Екатерина 38 лет по подозрению в нелегальном гостиничном обслуживании. По словам полицейских, к ним поступил сигнал о нелегальном бизнесе по аренде мотоциклов, которым якобы оперировала пара, однако выяснилось, что бизнес состоял в сдаче в аренду комнат в одной из вилл острова без соответствующей регистрации отельного бизнеса", - сообщает издание.

Полицейские не обнаружили гостиничной лицензии на вилле, в которой россияне сдавали комнаты через интернет, и задержали пару, а также нанятую ими в качестве рецепциониста гражданку Мьянмы , которая не имела разрешения на работу в Таиланде , говорится в сообщении.

На допросе россияне сказали следователю, что они думали, что им достаточно было зарегистрировать компанию по таиландскому законодательству совместно с таиландскими партнерами, чтобы оперировать бизнесом по сдаче комнат в наем, и не знали о необходимости гостиничных лицензий для такого бизнеса.

Издание сообщает, что полиция, помимо подозрения в нелегальном оперировании гостиничным бизнесом, будет также проверять регистрацию компании, соучредителями которой являются россияне, на предмет использования в качестве таиландских соучредителей подставных лиц, не вложивших средств в компанию и не имеющих отношения к ее деятельности.