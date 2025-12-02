https://ria.ru/20251202/rossijane-2059239729.html
В Таиланде задержали двоих россиян
БАНГКОК, 2 дек – РИА Новости.
Двое россиян задержаны на таиландском острове Пханган, относящемуся к южной провинции Сураттхани, по подозрению в нелегальной деятельности в гостиничной сфере, сообщает во вторник газета "Кхао Сот
" со ссылкой на местную полицию.
"На острове Пханган задержаны россияне Олег 51 года и Екатерина 38 лет по подозрению в нелегальном гостиничном обслуживании. По словам полицейских, к ним поступил сигнал о нелегальном бизнесе по аренде мотоциклов, которым якобы оперировала пара, однако выяснилось, что бизнес состоял в сдаче в аренду комнат в одной из вилл острова без соответствующей регистрации отельного бизнеса", - сообщает издание.
Полицейские не обнаружили гостиничной лицензии на вилле, в которой россияне сдавали комнаты через интернет, и задержали пару, а также нанятую ими в качестве рецепциониста гражданку Мьянмы
, которая не имела разрешения на работу в Таиланде
, говорится в сообщении.
На допросе россияне сказали следователю, что они думали, что им достаточно было зарегистрировать компанию по таиландскому законодательству совместно с таиландскими партнерами, чтобы оперировать бизнесом по сдаче комнат в наем, и не знали о необходимости гостиничных лицензий для такого бизнеса.
Издание сообщает, что полиция, помимо подозрения в нелегальном оперировании гостиничным бизнесом, будет также проверять регистрацию компании, соучредителями которой являются россияне, на предмет использования в качестве таиландских соучредителей подставных лиц, не вложивших средств в компанию и не имеющих отношения к ее деятельности.
Россиянам готовятся предъявить соответствующие обвинения в суде. В случае, если суд докажет незаконность их бизнеса, их ждут небольшие денежные штрафы и депортация. В случае, если будет доказано использование подставных лиц, россиянам могут грозить штрафы от 100 тысяч до миллиона таиландских бат (от 3,1 тысячи до 31,2 тысячи долларов) и тюремное заключение сроком до 3 лет.