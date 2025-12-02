Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:44 02.12.2025 (обновлено: 17:36 02.12.2025)
Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым
Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым
Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым
Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы РИА Новости, 02.12.2025
экономика
россия
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика, россия, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Орешкин назвал замедление темпов роста экономики плановым

Орешкин назвал замедление темпов роста экономики в 2025 году плановым

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замедление темпов роста российской экономики в текущем году является плановым, в целом страна встала на рельсы устойчивого экономического роста, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность - это очень важно сейчас", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!".
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет!
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Вчера, 15:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
