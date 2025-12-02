Рейтинг@Mail.ru
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
13:21 02.12.2025
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
Россия проявляет интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
индия
дмитрий песков
россия
индия
в мире, россия, индия, дмитрий песков
В мире, Россия, Индия, Дмитрий Песков
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией

Песков: Россия проявляет интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией

Вид на Кремль . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия проявляет интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Министры обеих стран ведут переговоры. Это очень важный для нас вопрос, поверьте мне. Мы проявляем к нему должный интерес", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India, упоминая соглашение о трудовой миграции с Индией.
В миреРоссияИндияДмитрий Песков
 
 
