В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
Россия проявляет интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:21:00+03:00
2025-12-02T13:21:00+03:00
2025-12-02T13:21:00+03:00
в мире
россия
индия
дмитрий песков
россия
индия
2025
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
Песков: Россия проявляет интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией