Рейтинг@Mail.ru
Россия делает все для продолжения торговли энергоносителями, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossija-2059185305.html
Россия делает все для продолжения торговли энергоносителями, заявил Песков
Россия делает все для продолжения торговли энергоносителями, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Россия делает все для продолжения торговли энергоносителями, заявил Песков
Россия делает все возможное, чтобы продолжать торговлю энергоносителями, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:20:00+03:00
2025-12-02T13:20:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059150394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Россия делает все для продолжения торговли энергоносителями, заявил Песков

Песков: Россия продолжает торговлю энергоносителями, несмотря на санкции

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы продолжать торговлю энергоносителями, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение нашей торговли и тем самым гарантировать, что наши закупки наслаждаются возможностью гарантированных поставок нефти и нефтепродуктов, и мы управляем этим довольно успешно. Мы имеем глубокий опыт исполнения этого под режимом этих незаконных санкций", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию, заявил Песков
Вчера, 11:42
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала