Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции
13:01 02.12.2025 (обновлено: 13:04 02.12.2025)
Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции
Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
в мире
россия
индия
дмитрий песков
россия
индия
В мире, Россия, Индия, Дмитрий Песков
Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это соглашение находится в стадии обсуждения, и мы надеемся, что в ходе визита будет достигнут прогресс", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India, отвечая на вопрос, будет ли заключено соглашение о мобильности рабочей силы между Индией и Россией.
