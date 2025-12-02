https://ria.ru/20251202/rossija-2059179840.html
В Кремле рассказали о переговорах с Индией по производству авиадвигателей
В Кремле рассказали о переговорах с Индией по производству авиадвигателей - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле рассказали о переговорах с Индией по производству авиадвигателей
Россия и Индия ведут переговоры по производству авиадвигателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:01:00+03:00
2025-12-02T13:01:00+03:00
2025-12-02T13:01:00+03:00
технологии
индия
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b254754d161eacf48f00444edd22200d.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059153656.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_6a5d4fdab59d8a2bef8d2b9b1b960584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, россия, дмитрий песков
Технологии, Индия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о переговорах с Индией по производству авиадвигателей
Песков: Россия и Индия ведут переговоры по производству авиадвигателей