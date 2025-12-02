https://ria.ru/20251202/rossija-2059179090.html
Россия готова внести свой вклад в атмосферу мира, заявил Песков
Россия готова внести свой вклад в атмосферу мира, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Россия готова внести свой вклад в атмосферу мира, заявил Песков
Россия готова сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в атмосферу мира, предсказуемости и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:00:00+03:00
2025-12-02T13:00:00+03:00
2025-12-02T13:00:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251202/rossija-2059172908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Россия готова внести свой вклад в атмосферу мира, заявил Песков
Песков заявил, что РФ готова сделать все, чтобы внести вклад в атмосферу мира