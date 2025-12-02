Рейтинг@Mail.ru
Россия против размещения войск НАТО на территории Украины, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rossija-2059175452.html
Россия против размещения войск НАТО на территории Украины, заявил Песков
Россия против размещения войск НАТО на территории Украины, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Россия против размещения войск НАТО на территории Украины, заявил Песков
Россия выступает против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО, поскольку это будет представлять опасность для РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:49:00+03:00
2025-12-02T12:49:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251111/uslovie-2054144216.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Россия против размещения войск НАТО на территории Украины, заявил Песков

Песков: Россия против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия выступает против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО, поскольку это будет представлять опасность для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который провел Sputnik India.
"Так что же будет с будущим Украины? Будет ли Украина продолжать стремиться к членству в НАТО? Мы против, потому что это будет представлять опасность для нашей страны. Будет ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории, рядом с нашими границами? Нет, мы против, и есть много других вопросов, которые необходимо решить в ходе мирных переговоров. Так что это очень сложный вопрос", - сказал Песков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
11 ноября, 12:12
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала