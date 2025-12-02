Рейтинг@Mail.ru
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
12:35 02.12.2025
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков
Россия выстраивает отношения с Афганистаном и продолжит их развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
россия
афганистан
дмитрий песков
россия
афганистан
россия, афганистан, дмитрий песков
Россия, Афганистан, Дмитрий Песков
Россия выстраивает отношения с Афганистаном, заявил Песков

Песков заявил, что Россия продолжит развивать отношения с Афганистаном

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия выстраивает отношения с Афганистаном и продолжит их развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выстраиваем наши отношения с Афганистаном… У нас есть общие интересы в регионе. Как я уже говорил, мы продолжим развивать наши отношения с Афганистаном", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
РоссияАфганистанДмитрий Песков
 
 
