02.12.2025

В Кремле объяснили, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты
12:32 02.12.2025
В Кремле объяснили, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты
сша, россия, москва, дмитрий песков
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты

Песков: РФ предпочитает использовать нацвалюты из-за запрета использовать доллар

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия предпочитает использовать нацвалюты в торговле с партнерами не потому, что ей не нравится доллар, а потому что Москве запретили его использовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
"Мы предпочитаем как можно больше использовать национальные валюты в торговле с нашими партнёрами. Почему? Потому что нам не нравится доллар США? Нет, потому что нас лишают права использовать его, использовать доллар США. Они просто запретили доллар США для нашей страны", - сказал Песков.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков: Европа хочет потратить украденные активы на военную поддержку Киева
США Россия Москва Дмитрий Песков
 
 
