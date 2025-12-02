https://ria.ru/20251202/rossija-2059166933.html
Россия остается открытой для зарубежных инвесторов, заявил Песков
Россия остается открытой для зарубежных инвесторов, заинтересована в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
экономика
россия
дмитрий песков
россия
Новости
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Россия заинтересована в иностранных инвестициях