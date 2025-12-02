В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей у 638 граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.