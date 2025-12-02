https://ria.ru/20251202/rossija-2059127652.html
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей
Правоохранители за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей у 638 граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 02.12.2025
