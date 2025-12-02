Рейтинг@Mail.ru
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей - РИА Новости, 02.12.2025
10:31 02.12.2025
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей
Правоохранители за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей у 638 граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20251201/moshenniki-2058826211.html
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей

МВД: в России за ноябрь предотвратили похищение 222 млн рублей у 638 человек

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители за ноябрь предотвратили похищение мошенниками 222 миллионов рублей у 638 граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"За ноябрь 2025 года в ходе реализуемых мероприятий сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из регионов предотвратили мошеннические преступления в отношении 638 граждан. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 222 миллионов 145 тысяч рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МВД добавили, что было задержано 69 курьеров, занимавшихся перевозкой похищенных денег.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
1 декабря, 05:34
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
