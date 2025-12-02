Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

https://ria.ru/20251202/rossija-2059072083.html
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Путин
и Уиткофф
проведут встречу во вторник, ожидается, что это произойдет во второй половине дня, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"И сейчас, конечно же, специальный посланник Уиткофф направляется в Россию", - сказала Левитт
журналистам.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.