Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rosatom-2059362257.html
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве - РИА Новости, 02.12.2025
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве
Правительства России и Индии примут меморандум об углублении сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:10:00+03:00
2025-12-02T21:10:00+03:00
в мире
россия
индия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059153539.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Индия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве

РФ и Индия подпишут меморандум о сотрудничестве в использовании атомной энергии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Росатом"
Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
"Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительства России и Индии примут меморандум об углублении сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях, следует из распоряжения кабмина РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях", - говорится в документе.
Госкорпорации "Росатом" поручено подписать этот меморандум от имени правительства России.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во время визита Путина в Индию планируется подписание важных документов
Вчера, 11:53
 
В миреРоссияИндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала