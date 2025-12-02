https://ria.ru/20251202/rosatom-2059362257.html
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве
Правительства России и Индии примут меморандум об углублении сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях, РИА Новости, 02.12.2025
"Росатом" подпишет с Индией меморандум об атомном сотрудничестве
