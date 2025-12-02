https://ria.ru/20251202/rezhim-2059099804.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области, все ограничения сняты, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
