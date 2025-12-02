Рейтинг@Mail.ru
13:23 02.12.2025
Группа РЭЦ запустила платформу безопасных международных расчетов
Группа РЭЦ запустила платформу безопасных международных расчетов
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) запустила маркетплейс альтернативных способов расчетов "Планета", говорится в сообщении РЭЦ.
"Группа Российского экспортного центра запустила маркетплейс альтернативных способов расчетов "Планета" - инновационную платформу, которая объединяет проверенные международные платежные решения в единую прозрачную и безопасную инфраструктуру. Платформа разработана Росэксимбанком (входит в Группу РЭЦ) совместно с партнерами", - отмечается в сообщении.
"Сегодня рынок предлагает множество альтернативных платежных механизмов, и теперь именно они конкурируют между собой за клиентов, а не наоборот. Однако ключевые проблемы остаются – это недостаточная прозрачность рынка и высокие риски, которые вынуждены брать на себя участники ВЭД. РЭЦ как государственный институт развития поставил перед собой задачу систематизировать платежные решения и сформировать безопасную, доверенную среду для работы с ними", - комментирует генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Агрегатор платежных решений "Планета" – решение, одобренное государственными органами. Ключевое преимущество платформы – безопасность. "Планета" объединяет лучшие альтернативные методы расчетов под контролем регуляторов и предлагает: безопасные сделки с депонированием средств для банков и участников ВЭД с прозрачным подбором контрагентов, конкурентные тарифы без ограничений по суммам, товарам и юрисдикциям, снижение регуляторных и юридических рисков благодаря полной прозрачности для регуляторов, более 25 валют, гибкие схемы для крупных оборотов.
На базе платформы доступна новая агентская модель расчетов с Китаем с полным комплаенс-сопровождением сделок, безопасными платежами в юанях по курсу Банка России и без ограничений по суммам и номенклатуре товаров и рисков "зависших" денег.
К другим преимуществам платформы относятся скорость совершения платежей – от 1 дня, надежность благодаря поддержке госорганов и соблюдению валютного законодательства, а также работа со сложными регионами: Латинская Америка, Африка, Азия.
Снижение ручных затрат за счет автоматизации процессов, регистрация сделок и электронная система документооборота в безопасном контуре, строго соответствующая международным юридическим и деловым стандартам - все это преимущества, которые обеспечивают легитимность и прозрачность процессов для банков-участников платформы и участников ВЭД.
