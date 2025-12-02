Группа РЭЦ запустила платформу безопасных международных расчетов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) запустила маркетплейс альтернативных способов расчетов "Планета", говорится в сообщении РЭЦ.

"Группа Российского экспортного центра запустила маркетплейс альтернативных способов расчетов "Планета" - инновационную платформу, которая объединяет проверенные международные платежные решения в единую прозрачную и безопасную инфраструктуру. Платформа разработана Росэксимбанком (входит в Группу РЭЦ) совместно с партнерами", - отмечается в сообщении.

"Сегодня рынок предлагает множество альтернативных платежных механизмов, и теперь именно они конкурируют между собой за клиентов, а не наоборот. Однако ключевые проблемы остаются – это недостаточная прозрачность рынка и высокие риски, которые вынуждены брать на себя участники ВЭД. РЭЦ как государственный институт развития поставил перед собой задачу систематизировать платежные решения и сформировать безопасную, доверенную среду для работы с ними", - комментирует генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Агрегатор платежных решений "Планета" – решение, одобренное государственными органами. Ключевое преимущество платформы – безопасность. "Планета" объединяет лучшие альтернативные методы расчетов под контролем регуляторов и предлагает: безопасные сделки с депонированием средств для банков и участников ВЭД с прозрачным подбором контрагентов, конкурентные тарифы без ограничений по суммам, товарам и юрисдикциям, снижение регуляторных и юридических рисков благодаря полной прозрачности для регуляторов, более 25 валют, гибкие схемы для крупных оборотов.

На базе платформы доступна новая агентская модель расчетов с Китаем с полным комплаенс-сопровождением сделок, безопасными платежами в юанях по курсу Банка России и без ограничений по суммам и номенклатуре товаров и рисков "зависших" денег.

К другим преимуществам платформы относятся скорость совершения платежей – от 1 дня, надежность благодаря поддержке госорганов и соблюдению валютного законодательства, а также работа со сложными регионами: Латинская Америка, Африка, Азия.