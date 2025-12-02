Рейтинг@Mail.ru
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике - РИА Новости, 02.12.2025
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:56 02.12.2025 (обновлено: 17:12 02.12.2025)
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике - РИА Новости, 02.12.2025
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 02.12.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика, россия, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике

Глава МЭР Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике

© РИА Новости / Евгений Биятов
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр, выступая на форуме "Россия зовет!".
Решетников также отметил, что это одна из причин, почему в России сейчас не растет импорт.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
Версия 2023.1 Beta
