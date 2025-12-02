https://ria.ru/20251202/reshetnikov-2059255935.html
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике - РИА Новости, 02.12.2025
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:56:00+03:00
2025-12-02T15:56:00+03:00
2025-12-02T17:12:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059224075_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_4f349756c5b972f440cd3cb790d9593b.jpg
https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059224075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2836082d79f3ed4d6e8704e60a9620d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике
Глава МЭР Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике