Решетников ожидает "отскока" спроса в российской экономике

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спрос в российской экономике сейчас находится в периоде охлаждения, но какой-то отскок ожидается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Спрос в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал министр, выступая на форуме "Россия зовет!".